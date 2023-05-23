"البترول" تُخطط لتسريع وتيرة التنقيب عن حقول الغاز

واصلت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الماضية، جهودها لتكيثف عمليات الحفر لتسريع وتيرة اكتشاف المزيد من حقول الغاز وزيادة الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير كميات أكبر من الغاز للتصدير.

البترول تخطط لزيادة الحفر المكثف للاسراع فى تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الانتاج

وفي هذا السياق، قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هئية البترول الاسبق، إن قطاع البترول من أكبر القطاعات الاستثمارية في مصر، وهناك العديد من المشروعات الجاري إنشاءها حاليا في مجال التكرير والبتروكيماويات ومشروعات البنية التحتية، وعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي والنفط ترتبط باستثمارات خارجية من خلال الشركاء الأجانب وتلك الاستثمارات تمثل الأعلي قيمة لارتباطها بإنتاج حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام والتي حققت إنجازات كبيرة وعائدات اقتصادية مؤثرة علي الاقتصاد القومي.