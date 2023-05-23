الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول" تُخطط لتسريع وتيرة التنقيب عن حقول الغاز

البترول
البترول

واصلت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الماضية، جهودها لتكيثف عمليات الحفر لتسريع وتيرة اكتشاف المزيد من حقول الغاز وزيادة الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير كميات أكبر من الغاز للتصدير.

البترول تخطط لزيادة الحفر المكثف للاسراع فى تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الانتاج 

وفي هذا السياق، قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هئية البترول الاسبق، إن قطاع البترول من أكبر القطاعات الاستثمارية في مصر، وهناك العديد من المشروعات الجاري إنشاءها حاليا في مجال التكرير والبتروكيماويات ومشروعات البنية التحتية، وعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي والنفط ترتبط باستثمارات خارجية من خلال الشركاء الأجانب وتلك الاستثمارات تمثل الأعلي قيمة لارتباطها بإنتاج حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام والتي حققت إنجازات كبيرة وعائدات اقتصادية مؤثرة علي الاقتصاد القومي.

احتياجات السوق المحلي البتروكيماويات البترول والثروة المعدنية اكتشافات جديدة الهيئة المصرية العامة للبترول الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية القابضة للغازات الطبيعية الحقول المتقادمة

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحى

ضبط المتهم بسرقة بطاقة بنكية من عجوز الإسكندرية

مشروع الضبعة.. مصدر يكشف موعد بدء أعمال الصبة الأولى للمرحلة الرابعة

رئيس اقتصادية قناة السويس: نستهدف توطين الصناعات الدوائية

وزير الأوقاف يوضح سبب تخصيص وقت لـ"الصلاة على النبى" بالمساجد

تعليمات جديدة من "مصر للطيران" للمسافرين بخصوص مواعيد إقلاع الرحلات الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى