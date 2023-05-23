الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة دمياط" تشكل لجنة للمرور على مستشفى ميت أبو غالب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، الثلاثاء، بتشكيل لجنة مكبرة اليوم برئاسة الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة بدمياط وأعضاء من إدارات العلاجي والمستشفيات والطوارئ والحوكمة والشؤون المالية والإدارية والمتابعه للمرور على أقسام المستشفى ومتابعة انتظام تقديم الخدمات الصحية وأبرز المعوقات الفنية والإدارية والمالية وإحالة أي تقصير في الأداء للتحقيق وإعمال أوجه القانون.

وشدد وكيل صحة دمياط على تكثيف المرور على المنشات الطبية الخاصة من مراكز طبية ومستشفيات وعيادات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية واتباع إجراءات مكافحة العدوي بها.

تم المرور على 583 منشأة طبية وإصدار عدد ١٣٨ ترخيص مكانى طبقا لقانون ٥١ و١٥٣  لعام ٢٠٠٤ وتم اصدار عدد ١٤٩ خطاب للدفاع المدنى لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتم قبول عدد ١٤٦  ملف للترخيص والرد على عدد ١٢ شكوى مقدمة من المواطنين وتم تجديد عدد  ٢٦٩ عقد نفايات للتخلص الآمن من النفايات الخطرة كما تم إصدار عدد ٦١ قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص والتسجيل.

كما تم إدخال عدد 1211 جديدة لقاعدة البيانات المستحدثة بإدارة العلاج الحر هذا و قد تم ذلك ضمن خطة ادارة العلاج الحر للرقابة  على المنشآت الطبية داخل محافظة دمياط؛ حرصًا على سلامة وصحة المرضى.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقًا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية خزان الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد تضمنت التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، تحت رعاية د.منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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