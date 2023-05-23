بعد إثارته الجدل.. الملحن عمرو مصطفى يقنن أوضاعه مع ورثة أم كلثوم (فيديو)

حرص المطرب والملحن عمرو مصطفى، على تقنين أوضاعه مع ورثة كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك بعد أن أثار الجدل بأغنية جديدة التي استخدم فيها صوت أم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

ونشر عمر مصطفى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" أثناء تواجده في مكتب المحامي ياسر قنطوش محامي ورثة أم كلثوم، وقال في الفيديو إنه في حال استخدام صورة وصوت أم كلثوم لن يلجأ إلا لأسرتها وهي المسئولة عن الحقوق فقط.

وأكد المحامي ياسر قنطوش خلال الفيديو، أن الملحن عمرو مصطفى لم يقم بالاستعانة بصوت أو صورة أم كلثوم إلا بعد إمضاء عقد فيه بنود خاصة بالأعمال الجديدة ولا يحق له استخدام أي أعمال قديمة لها؛ نظرا لحقوق الملكية والفكرية لمنتجيها أو مالكيها.

وأعربت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، عن غضبها بسبب استخدام تراث خاص بالعائلة دون استئذان منهم، وهو أمر غير مقبول نهائيًا، وهذا السر وراء تقديم العائلة بلاغا للنائب العام.

وتابعت جيهان الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا مش ضد التقدم في العلم، ولو كان الملحن عمرو مصطفى استأذن من الأول مكنش حصل كل دا".

وبسؤالها إذا قدّم اعتذارًا رسميًا هل ستتراجع عن القضية، أجابت: "مش عارفة الصراحة، لأنه محصلش حاجة زي دي، فمش عارفة الرد المفروض هيكون إيه، بس الأمر كله في إيد المحامي ياسر القنطوش".