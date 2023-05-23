الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح إثر حادث مرورى بالبحيرة

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب، مساء الثلاثاء، 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق" القاهرة- إسكندرية" الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة ونقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من الكيلو 90 بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الإسعافات الأولية وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من"أيمن م.ع"، 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، "مصطفى م.أ"، 27 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، "باسم خ.س "، 27 سنة، مصاب بكسر في الحوض والساق اليسرى، جميعهم مقيمون محافظة المنوفية، ونقلوا إلى مستشفى اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

جار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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