الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أدعية الفجر اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

تحظى أدعية الفجر اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات لرغبة الكثيرين في إحياء ساعات الليل المتأخرة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي لم يعد متبقي عليه سواء أيام معدودة وذلك رغبة في الطاعة الله سبحانه وتعالى وطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية.

أدعية الفجر اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 

يستطيع المصليين تكرار أدعية الفجر اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الرزق والفرج والسكنية القلبية وهى كما يلي:-

اللهم إني أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة والمغفرة والعتق من النار.. اللهم لا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا .. واغسل همومنا.

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

مع اقتراب العيد الكبير.. دعاء يوم عرفة الواردة في السنة النبوية

اللهم إني أسألك أن تسخر لي الرزق الحلال .. وتعصمني من الحرص والتعب في طلبه.. ومن شغل الهم.. ومن الذل للخلق.. اللهم يسر لي الرزق وعجل لي به.. اللهم احفظني بحفظك.. وأرحم ضعفي وتولني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين .. اللهم أنت الصاحب والمعين والرفيق.


اللهم مع ساعات الفجر الأولى نسألك أن تدخل السكينة والطمأنينة إلى قلوبنا.. والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة إلى بيوتنا.. اللهم فارج الهم .. ويا كاشف الغم فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا احتسب.

txt

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في منتصف التعاملات

txt

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه .. اللهم وفقني وسدد خطاي.. ويسر لي أمري.. ووفقني وسدد خطاي.. يارب فقد شاع الموت فجأة.. فأغفر لي.. وتوفني  وأنت راض عني ولا تحرمني من رحمتك يا الله بسبب ذنوبي.

اللهم لا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك.. اللهم يا من شق القمر وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير.. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته.

اقرأ المزيد

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

أدعية الفجر الفجر ادعية أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح المصليين إحياء ساعات الليل طلب الأرزاق السكنية القلبية

الأكثر قراءة

موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 1444 وإجازات شهر يونيو 2023

إصابة 3 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى الدايرى الأوسطى بحلوان

عبدالحليم قنديل: روسيا تعتمد على سياسة النفس الهادئ بأوكرانيا لاستنزاف الأسلحة الأمريكية

رئيس نادى البنك الأهلى: الفوز على أسوان جدد الأمل فى البقاء بالدورى

فى ذكرى رحيل إسماعيل يس.. تعرف على قصته مع أصدقائه الأربعة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 فى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى