تحظى أدعية الفجر اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات لرغبة الكثيرين في إحياء ساعات الليل المتأخرة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي لم يعد متبقي عليه سواء أيام معدودة وذلك رغبة في الطاعة الله سبحانه وتعالى وطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية.

أدعية الفجر اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

يستطيع المصليين تكرار أدعية الفجر اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الرزق والفرج والسكنية القلبية وهى كما يلي:-

اللهم إني أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة والمغفرة والعتق من النار.. اللهم لا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا .. واغسل همومنا.

اللهم إني أسألك أن تسخر لي الرزق الحلال .. وتعصمني من الحرص والتعب في طلبه.. ومن شغل الهم.. ومن الذل للخلق.. اللهم يسر لي الرزق وعجل لي به.. اللهم احفظني بحفظك.. وأرحم ضعفي وتولني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين .. اللهم أنت الصاحب والمعين والرفيق.



اللهم مع ساعات الفجر الأولى نسألك أن تدخل السكينة والطمأنينة إلى قلوبنا.. والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة إلى بيوتنا.. اللهم فارج الهم .. ويا كاشف الغم فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا احتسب.

اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه .. اللهم وفقني وسدد خطاي.. ويسر لي أمري.. ووفقني وسدد خطاي.. يارب فقد شاع الموت فجأة.. فأغفر لي.. وتوفني وأنت راض عني ولا تحرمني من رحمتك يا الله بسبب ذنوبي.

اللهم لا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك.. اللهم يا من شق القمر وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير.. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته.

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