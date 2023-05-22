الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مصحوبة بالرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور طقس الـ72 ساعة المقبلة.

طقس الـ72 ساعة القادمة:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 22 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء الموافق 23 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء الموافق 24 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.