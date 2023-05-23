حزب الحركة الوطنية يقترح إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب لمدة 5 سنوات

قال أسامة الشاهد ممثل حزب الحركة الوطنية، عضو مجلس اتحاد الصناعات، إن الصناعة هي القاطرة الوحيدة للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا إلي موقع مصر الجغرافي المتميز فى قارة أفريقيا كقارة واعدة.

وقال الشاهد فى كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن مصر تتميز بعدد من الامتيازات التي تجعلها بيئة مناسبة للاستثمار بسبب رخص العمالة وأسعار الطاقة ، لافتا إلي أن جذب علامات تجارية عالمية تساعد في تسويق المنتج، وتصديره للخارج بنسبة حوالي ٦٠٪ للخارج و ٤٠٪ للسوق المحلي.

وطالب بمنح المستثمرين الأجانب إعفاء من الضرائب لمدة ٥ سنوات، بالإضافة إلي منحه سهوله فى تحويل ارباحه للخارج ، مشددا على أهمية أهمية استقرار سعر العملة مما لانها تتسبب فى وجود تخوفات لدي المستثمرين وهروبهم للخارج.



وأشار الي أن مشاكل وزارة الصناعة ترتبط بوزارة المالية والبنك المركزي ، مشيرا إلي أن الوزراة عند اطلاق مشروعاتها لا تتمكن من توفير المستلزمات الإنتاج.

وطالب بتوفير دعم للتصدير كالدول المجاورة، لافتا الي أن الدول تقدم دعم ١٠٪ للتصدير ومصر تقدم ٨ ٪ فقط ولابد من زيادة النسبة ، لافتا الي اهمية الثروة السمكية فى مصر والتي ضعفت بالرغم من كثرة البحرات.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

