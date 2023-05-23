محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": 67% من المستشفيات بالخرطوم متوقفة عن العمل

قال همام الفاتح، المحلل السياسي، إن المنظمات الدولية في الخرطوم توقفت عن العمل بحجة عدم وجود ممرات آمنة تستطيع من خلالها توصيل المعدات الإنسانية للمواطنين.

الحياة بالخرطوم

وأكد همام الفاتح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الخرطوم أصبحت الآن فارغة من كافة مقومات الحياة، كما أن الحالة النفسية للمواطنين بالخرطوم متدمرة بصورة تفوق الخيال.

فقر الخدمات

وأضاف في حديثه، أن 67% من المستشفيات بالخرطوم متوقفة عن العمل، كما أن مراكز غسيل الكلى توقفت هي الأخرى عن تأدية مهامها، لذا الوضع الإنساني والخدمي في السودان متردٍ بصورة كبيرة.