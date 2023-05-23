كاتب لـ"القاهرة الإخبارية": التضارب يسيطر على أفعال الغرب تجاه حقوق الإنسان

قال إيهاب عمر، الكاتب والصحفي بالأهرام، إن الغرب يصنع أفلامًا سينمائية كثيرة عن حمايتهم لحقوق الإنسان في أماكن الحروب والنزاعات، ولكن حينما نراجع مواجهات وأفعال الغرب في هذه النزاعات نجد أن هناك تناقضا شديدا بين القول والفعل.

ملف حقوق الإنسان

وأكد إيهاب عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجميع رأى جرائم الحرب في أفغانستان والعراق، لذا سياسة الغرب تجاه الملف الإنساني مختلفة بصورة كبيرة عن السياسة الحقيقية.

مناطق النزاع

وأضاف أن القانون الدولي الخاص بالملف الإنساني العالمي بمثابة حبر على ورق لا يُنفذ إلا بإرادة غربية، لذا وجود القوانين الدولية الإنسانية ليس لها أي وجود على أرض الواقع في الشرق الأوسط بالكامل عبر مر العصور.