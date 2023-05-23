الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لليوم الثانى.. تراجع أسعار الغاز العالمية لـ2.508 دولار للمليون وحدة حرارية

الغاز
الغاز

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي، لليوم الثاني، خلال التعاملات؛ لتسجل 2.508 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت الأسعار، أمس، 2.595 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

انخفاض جديد للغاز لليوم الثاني لتسجل 2.508 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وبحسب التداولات الأخيرة، فقد اقترب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي من أدنى مستوى له في عامين حيث يؤثر ضعف الطلب الصناعي ووفرة الإمدادات على الأسعار، وقد تراجعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 4.2٪ أمس الإثنين، وانخفضت مؤقتًا إلى ما دون 29 يورو، إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو 2021، وفي يوم الجمعة، سجل العقد خسارته الأسبوعية السابعة على التوالي، وهي أطول خط من هذا القبيل في ست سنوات.

جاء ذلك في ظل تقارير أظهرت أن السوق العالمية للغاز الطبيعي تشهد حالة من عدم التوازن العالمي نظرا لحالة عدم اليقين غير التقليدية المسيطرة على المشهد حاليا بفعل تنامي التوقعات حول سوء الأحوال المناخية من جهة، ومن جهة أخري، قد تشهد أسعار الغاز الطبيعي انخفاضا وتقلبا كبيرا في ظل تصاعد المخاوف بشأن عدم توافر الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال حال المزيد من التراجع الحالي لعمليات التسليم من روسيا للقارة العجوز الأوروبية.

يذكر أن  الطلب على الغاز الصناعي في أوروبا من يناير إلى أبريل أقل بنسبة 20% من متوسط الخمس سنوات، وفقًا لمحلل أبحاث Wood Mackenzie Ltd. Rosaline Hulse. في حين أن بعض الدول قلصت من الانخفاض في الاستهلاك، إلا أن ذلك ليس مؤشرا على انتعاش كامل – فهناك” المزيد من الإحماء التدريجي للمشاعر.

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