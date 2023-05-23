الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب مصر أكتوبر يدعو للتفاوض مع المنصات العالمية لإنشاء مقرات لها داخل مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، إن حزبه يقدم مقترحا بأن تتفاوض الحكومة المصرية مستعينة برجال الأعمال وبعض الوزارات، لتشكيل وفد للتفاوض مع الشركات العالمية لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، لإنشاء مقرات لها داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار، خلال مناقشة وضع مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات، في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إلى أن إنشاء المقرات يسمح بإنشاء ميديا سيتي، وعمل مقرات لتشجيعهم على الاستثمار والعمل من داخل مصر، مما يؤدي لتقليل إنفاق النقد الأجنبي لأن دفع الإعلانات سيكون بالجنيه المصري، على حد قوله.

 

وأوضح أن سبب المقترح أن التجارة الإلكترونية تسوق منتجاتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل حجم الإنفاق الدولاري في سداد الحملات الإعلانية لـ 209 ملايين دولار عن عام 2021، وهو لا يتناسب مع الحد الأقصى للسحب من البطاقة الواحدة ألفين دولار، فيلجأ المسوقون للسوق الموازية، لسداد التزاماتهم من قيمة الإعلانات لدى وسائل التواصل الاجتماعي. 

حزب مصر أكتوبر التفاوض المنصات العالمية

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