الوداد المغربى يحدد موعد وصوله للقاهرة قبل مواجهة الأهلى

استقر مسئولو الوداد المغربي على تحديد موعد وصول بعثة الفريق الأول إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 4 يونيو المقبل علي ستاد القاهرة.

قرر سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، ترؤس بعثة الفريق المقرر لها التوجه إلى القاهرة لخوض النهائي وتحديد التحرك إلى القاهرة يوم 31 من شهر مايو الجاري عبر طائرة خاصة من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي.

ويحل الوداد ضيفًا على النادي الأهلي يوم 4 من شهر يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي في ذهاب المباراة النهائية.

وكشفت مصادر مغربية أن الناصيري قرر أن يكون رئيس بعثة الفريق المتجهة إلى القاهرة من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة.

في ذات السياق، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء، عن تعديل موعد إقامة مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن مباراة الأهلي والوداد ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، بدلًا من الساعة العاشرة مساء، كما كان مقررًا من قبل.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس نهائي دوري الأبطال، باعتبارها الناقل الحصري لبطولات أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي يوم الرابع من شهر يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم "2022-2023".

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي والـ16 في تاريخه عقب الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4 أهداف في لقائي الذهاب والعودة

فيما أقصى الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي من دور نصف النهائي بتعادلهما سلبيًا ذهابًا و2-2 إيابًا.