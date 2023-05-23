الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الوداد المغربى يحدد موعد وصوله للقاهرة قبل مواجهة الأهلى

الوداد البيضاوي المغربي
الوداد البيضاوي المغربي

استقر مسئولو الوداد المغربي على تحديد موعد وصول بعثة الفريق الأول إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 4 يونيو المقبل علي ستاد القاهرة.

قرر سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، ترؤس بعثة الفريق المقرر لها التوجه إلى القاهرة لخوض النهائي وتحديد  التحرك إلى القاهرة يوم 31 من شهر مايو الجاري عبر طائرة خاصة من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي.

ويحل الوداد ضيفًا على النادي الأهلي يوم 4 من شهر يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي في ذهاب المباراة النهائية.

وكشفت مصادر مغربية أن الناصيري قرر أن يكون رئيس بعثة الفريق المتجهة إلى القاهرة من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة.

في ذات السياق، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء، عن تعديل موعد إقامة مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن مباراة الأهلي والوداد ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، بدلًا من الساعة العاشرة مساء، كما كان مقررًا من قبل.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس نهائي دوري الأبطال، باعتبارها الناقل الحصري لبطولات أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي يوم الرابع من شهر يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم "2022-2023".

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي والـ16 في تاريخه عقب الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4 أهداف في لقائي الذهاب والعودة 

فيما أقصى الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي من دور نصف النهائي بتعادلهما سلبيًا ذهابًا و2-2 إيابًا.

الوداد المغربي بعثة الفريق سعيد الناصري الاهلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى لدعوة مساجد مصر للصلاة على النبى

محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية

ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات تقلص الإمدادات وتحذيرات السعودية

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى صدفا المركزى لمتابعة سير العمل وتوافر الأطقم الطبية

تنظيم احتفالية لتوزيع 107 مشروع تمكين اقتصادي بالفيوم

بعد تحذيرات «الصحة العالمية».. أطباء يكشفون مخاطر وباء جديد وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس