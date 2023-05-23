رابط الاستعلام عن نتيجة أولى إعدادي الترم الثاني 2023 بالقاهرة والجيزة

أعلنت بعض المحافظات نتيجة أولى إعدادى الترم الثاني 2023 بعد أن أنهى الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الشهر الجاري، فيما أعلنت بعض المحافظات الأخرى استمرار عمليات التصحيح والتدقيق للامتحانات وإعلانها بحد أقصى الأسبوع المقبل.

نتيجة أولى إعدادي الترم الثاني 2023

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة أولى إعدادى الترم الثاني 2023 بالقاهرة والجيزة .

بوابة نتائج التعليم الأساسي

يستطيع الطلاب في مدارس القاهرة الاطلاع على نتيجة الصف الأول الإعدادي القاهرة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي أو اضغط على الرابط التالي مباشرة من هنا، ثم اختيار المرحلة التعليمية سنوات النقل، اختر نتيجة الصف الأول الإعدادي، اختر الفصل الدراسي الثاني، حدد امتحانات العام الدراسي 2023، ادخل الاسم ورقم الجلوس، اضغط على استعلام، وانتظر لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة اولي اعدادي الترم الثاني .

نتيجة أولى إعدادى الجيزة

لا توفر محافظة الجيزة نتيجة أولى إعدادي إلكترونيًا ويتم توفيرها فقط من خلال المدارس بالمجان، وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موعد إعلان نتيجة أولى إعدادي بالمدارس لتكون خلال الأسبوع القادم.

وحددت المديرية جدول اعلان نتيجة المرحلتين الابتدائية والإعدادية ومنها نتيجة أولى إعدادي لتكون يوم السبت القادم الموافق 27 من شهر مايو، والصف الثاني الإعدادي 28 مايو، وسيتم إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي يوم السبت القادم الموافق 27 مايو، والصف الخامس الابتدائي يوم الأحد القادم الموافق 28 مايو، وأخيرا إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي يوم الاثنين القادم الموافق 29 مايو، كما سيتم إعلان نتائج المرحلة الثانوية فور انتهاء التصحيح.