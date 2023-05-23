الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 79 طن من محصول القمح بهدف الاحتكار بالمنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، شمال المنيا ضبط كميات من القمح تصل إلى 79 طن من المحصول بهدف الاحتكار، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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يأتي ذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

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من جانبه، قال سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، إنه أثناء المرور على الشون بنطاق المركز والمدينة تلاحظ وجود بعض الكميات الكبيرة من محصول القمح بأحد المصانع حيث تم ضبط 30 طن قمح وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وإرسالها إلى شونية أسطال لتخزين المحصول، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

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كما تم ضبط 4 سيارات محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارات والاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 49 طن ولم تحصل على تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها للشون المخصصة لذلك.

المنيا ضبط 79 طن قمح بمركز سمالوط بالمنيا بهدف الأحتكار سعيد محمد رئيس مركز سمالوط

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