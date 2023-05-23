من 9 محاور.. خبير اقتصادي يُقدم روشتة لتنشيط سوق العقارات وجذب الاستثمارات

قال الخبير الاقتصادي المحاسب سيد عبد العظيم، إن سوق العقارات في مصر يواجه العديد من التخديات منها “تقلبات الأسعار وعدم وجود قواعد واضحة لضبط السوق”.

وأضاف “عبد العظيم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من أجل تنشيط هذا السوق، هناك بعض المقترحات التي يمكن تنفيذها، وهي كالتالي:

1- إنشاء صندوق عقاري: عن طريق إنشاء صندوق عقاري يعمل على شراء العقارات الخالية وتحويلها إلى مشاريع سكنية أو تجارية، يمكن تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري وتوفير فرص عمل للعاملين في هذا المجال.

2- تشجيع الاستثمار الأجنبي: يمكن تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري بتحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار في العقارات في مصر عن طريق تقديم حوافز مالية وضريبية وتسهيلات إدارية.

3- تطوير قواعد واضحة للسوق العقاري: يجب وضع قواعد واضحة و شفافة للسوق العقاري في مصر، بما في ذلك قواعد تنظيمية وضريبية لتوفير بيئة استثمارية مشجعة للاستثمار في العقارات.

4- تحسين البنية التحتية: يجب تحسين البنية التحتية في مصر بما في ذلك تحسين شبكات الطرق والمواصلات والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك لتسهيل الوصول إلى المناطق العقارية المختلفة.

5- توفير التمويل العقاري: يمكن تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري بتوفير التمويل العقاري للمستثمرين الذين يرغبون في شراء العقارات، ويمكن تحسين آليات التمويل العقاري وتقليل الفوائد على القروض العقارية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في العقارات.

6- التركيز على التنمية المستدامة: يجب التركيز على التنمية المستدامة في القطاع العقاري، وذلك بتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والمواد الصديقة للبيئة في بناء المشاريع العقارية.

7- تحفيز الطلب على العقارات: يمكن تحفيز الطلب على العقارات بتوفير خدمات عامة مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية والترفيهية في المناطق العقارية المختلفة، وذلك لجعل العقارات أكثر جاذبية للمستثمرين والمشترين.

8- تطوير تكنولوجيا التسويق العقاري: يمكن تطوير تكنولوجيا التسويق العقاري، وذلك بتطوير مواقع الإنترنت والتطبيقات الذكية التي تتيح للمستثمرين والمشترين البحث عن العقارات بسهولة والحصول على معلومات دقيقة حولها.

9- تحفيز التعاون الحكومي والخاص: يمكن تحفيز التعاون الحكومي والخاص في تنفيذ المشاريع العقارية، وذلك بتقديم حوافز مالية وضريبية للمشاريع التي تتم بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد أنه يمكن تنشيط سوق العقارات في مصر من خلال إنشاء صندوق عقاري، تشجيع الاستثمار الأجنبي، تطوير قواعد واضحة للسوق العقاري.