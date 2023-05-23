الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

للمتزوجات حديثا.. طبيب نساء يقدم نصائح يجب اتباعها قبل الحمل

الإنجاب
الإنجاب

تزداد عمليات البحث من قبل الكثير من الفتيات المتزوجات حديثًا حول الحمل، مابين طرق التعرف عليه، أو خطوات الاستعداد قبل مرحلة الحمل، كون صحة المرأة أثناء فترة الحمل يسهل عليها العديد من الأشياء.

ولذلك تواصلت "الدستور" مع أخصائي النساء والتوليد إسلام العربي للتحدث حول طرق الاستعداد للحمل بعد الزواج، والذي أكد على أن رعاية ما قبل الحمل من الخطوات المهمة التي يجب على كل أنثى تطبيقها واتباعها عند اتخاذ قرار الحمل.

وتعمل هذه الخطوات على حماية المرأة والجنين من التعرض لمشاكل أثناء الحمل، وتبدأ التجهيزات للحمل عن طريق ضبط بعض الأمور والتي تبدأ بالذهاب لطبيب النساء حتى يتم الترعف على تاريخها المرضي، أو تناول أي أدوية لأي مرض.

وتوضيح إذا كان هناك أي مشاكل جينية في العائلة، وذلك للتعامل معها قبل الحمل، وقدم بعض النصائح التي يجب اتباعها قبل الحمل، وتتمثل في:

-الفحص السريع وعام عن طريق طبيب النساء.

-عمل تحاليل تبين أي أعراض لأنيميا أو نقص في الحديد.

-وصف أقراص حمض الفوليك التي تساعد المرأة في الاستعداد للحمل قبله بفترة، حيث أن في الشهر الأول لا يتم التعرف على الحمل، وتعمل هذه الأقراص على حماية الجهاز العصبي للطفل، وتفادي حدوث أي تشوهات.

-اتباع نظام غذائي جيد، وذلك عن طريق تناول الخضروات والفاهكة، أطعمةغنية بالكالسيوم مثل الألبان ومشتقاتها، البروتينات.

-تناول مشروبات طازجة والحرص على شرب المياه بكثرة.

-تفادي الأطعمة الجاهزة، والبعد عن تناول الأطعمة الغير مطهية جيدًا مثل السوشي، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على دهون متحولة مثل المعلبات.

-عدم الاحتكاك برواسب الحيوانات كونها تؤدي للإصابة بمرض يتسبب في الإجهاض.

-التوقف عن تناول أي أدوية ثقيلة على الحمل او أعشاب للتخسيس التي لا تكن موضوفه طبيًا.

 

أثناء فترة الحمل أخصائي النساء والتوليد لمشاكل أثناء الحمل طبيب النسا تساعد المرأة شرب المياه بكثرة الإجهاض

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