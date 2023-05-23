الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بالتجمع

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

كانت بداية الواقعة عندما تبلغ للأجهزة الأمنية من بعض المواطنين بتضررهم من مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجالات الزراعة بالصوب الزراعية، المطاعم، الأسمدة، المأكولات البحرية، المزارع السمكية، مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات، ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد مكان اختباء المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن اعترف التحريات القاهرة الجديدة المبالغ المالية

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