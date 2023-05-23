محافظ بنى سويف: المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بنادي الإدارة المحلية، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية للوزارة على مستوى المحافظة لهذا العام 2023.

وذلك بحضور أمل حسن، وكيل وزارة التضامن، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، والقس آرميا ممثل عن الكنيسة، وهاني الجويلي رئيس المدينة وقيادات التضامن ومسئولي عدد من الجمعيات الأهلية.

وأثنى المحافظ على الدور العظيم للأم المصرية، ورسالتها في إعداد الأجيال المتعاقبة، وصناعة رجال المستقبل، مؤكدًا أنه مهما كان حجم ونوع التكريم والإشادة، فإنه من الصعب بل المستحيل أن نتمكن من الوفاء بفضل وكرم وعطاء الأمهات.

وأشار إلى أن المرأة المصرية كانت دوما وستبقى الأيقونة والرمز والقدوة للإيثار والتضحية والبذل والعطاء والجود "طواعية "دون انتظار المقابل، موجهاً تحية خاصة لأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، معربا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن كلهن أمهات مثاليات وفضليات.

ولفت إلى أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كل المستويات والأصعدة ، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كل المجالات.

تضمنت الاحتفالية الابتداء بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، بعد عزف السلام الوطني، ثم كلمة لكل من: وكيل الأوقاف وممثل عن الكنيسة، عن عظم دور ومكانة الأم والمرأة بصفة عامة في الإسلام والمسيحية، فيما اختتمت بتكريم الأمهات الفائزات في المسابقة على مستوى المحافظة وعلى مستوى كل مركز، وأمهات الشهداء والعمل الاجتماعي وذوي الهمم والأمهات البديلة.

وفي الختام، سلم المحافظ شهادات التقدير للمكرمات، وهن صفاء على عبد الوهاب"بندر بني سويف، والأم المثالية على المحافظة"، حياة عبد الله محمد - أم مثالية - مركز ببا، نوال بيومي محمد حسن أم مثالية مركز الفشن، منال عبد الصمد عبد الوهاب - أم مثالية- مركز سمسطا، حسناء حسن على - أم مثالية - بندر بني سويف، سامية لبيب إسحق - أم مثالية - مركز الفشن، رضا أحمد سيد محمد - أم مثالية - بندر بني سويف.

ونسيم سعد طه - أم من ذوات الهمم - مركز الفشن ماجدة محمود عبد العال - أم لذوي الهمم - بندر بني سويف جيهان أحمد إبراهيم - رائدة ريفية - مركز ببا سماح حسن سيد - أم بديلة - مركز بني سويف هبة أحمد محمد – أم الشهيد أسامة محمد عبد الحليم - بندر بني سويف، فاطمة سيد عويس على – أم الشهيد محمود طه على مركز بني سويف، نجز عرفة زهران - أم للعمل الاجتماعي - بندر بني سويف، علاوة تكريم عدد من ممثلى الجمعيات المشاركة في الاحتفالية.

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