احتفالا بالعيد القومي.. محافظ دمياط تفتتح الملعب القانوني بمركز شباب ميت أبوغالب

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الملعب القانونى بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب، وذلك بحضور النائب حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب و الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

واطلعت المحافظ على مخطط تنفيذ الملعب و خطة تشغيله ، وأيضًا جميع الأنشطة التي يقدمها المركز لأبناء المدينة، وأوضحت أن المحافظة تعمل على تحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة أنه تم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب بها، وذلك لاتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم ، حيث ثمنت تلك الجهود لتنفيذ تلك الخطة.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع الإحلال الجزئي لمدرسة النصر للتعليم الأساسي بمدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التى أجرتها، صباح اليوم، فى إطار الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح الذي حضره على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية و التعليم و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الابنية التعليمية و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تفقدت المحافظ المبنى الذى ضم قاعات لرياض الأطفال وفصول دراسية وقاعات للأنشطة ومعامل، واطلعت على ما شهدته المدرسة من أعمال إحلال جزئي بـ 36 فصلا ليصل إجمالي عدد الفصول الدراسية بها 51 فصل .

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها و توسعته، والذى ساهم فى تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة ، كما أكدت أنه تم إفتتاح عدد من المدارس بمناطق مختلفة خلال الاحتفالات بالعيد القومى هذا العام في دمياط