الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيان جديد من فالنسيا بعد واقعة العنصرية ضد فينسيوس جونيور

فينسيوس
فينسيوس

أصدر نادي فالنسيا الإسباني بيانا رسميا جديدا اليوم، بخصوص واقعة العنصرية ضد البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

ويأتي البيان الثاني، بعد يومين من أحدث حالة إساءة عنصرية ضد المهاجم البرازيلي خلال مباراة الفريقين بالدوري الإسباني لكرة القدم في الميستايا.

وجاء بيان فالنسيا كالآتي:

 

“أكد نادي فالنسيا أنه في الساعات القليلة الماضية، حددت الشرطة ما مجموعه ثلاثة مشجعين قاموا بإيماءات عنصرية أمام فينيسيوس جونيور في مباراة نهاية الأسبوع الماضي ضد ريال مدريد”.

“يتعاون نادي فالنسيا مع السلطات في تحقيقها للقضاء على العنصرية في كامب دي ميستايا”.

“يجدد النادي إدانته الشديدة وموقفه الحازم ضد العنصرية والعنف بكافة أشكاله، وسيعمل بنفس القوة مع جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم، مع تطبيق أقصى إجراءاته: طردهم من الملعب مدى الحياة”.

“نادي فالنسيا لا يتسامح مع أي نوع من الهجمات العنصرية، لا مكان للعنصرية في نادينا”.

 “لقد أظهرنا من خلال إجراءات ملموسة ومتسقة لسنوات أننا نادٍ محترم، في السنوات الأخيرة، قاد نادي فالنسيا مكافحة العنصرية، وطالب بضرورة وضع بروتوكولات لمكافحة هذه الآفة في ملاعب كرة القدم، وفي عام 2019، مُنع مشجع من الاستاد مدى الحياة لقيامه بإيماءات فاشية في مباراة خارج أرضه في الدوري الأوروبي”.

“تم بث المباراة ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة، ومن الخطأ تماما أن يوجه كل الملعب إهانات عنصرية”.

"كان هناك الكثير من الارتباك والمعلومات الخاطئة في الأيام الأخيرة، يريد نادي فالنسيا أن ينادي بالمسؤولية والصرامة، هذا موضوع حساس للغاية ويجب أن يكون الجميع واقعيًا وملموسًا مع الحقائق، لا يمكننا قبول أن مذهب فالنسيا يوصف بأنه هواية عنصرية، ليس صحيحا، نطلب الاحترام، لا مكان للعنصرية في كرة القدم ولا في المجتمع، نادي فالنسيا يدين العنصرية بشدة".

 

فالنسيا فينسيوس جونيور فينسيوس ريال مدريد الدوري الاسباني

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