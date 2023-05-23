الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمعية المصدرين المصريين: مصر أمامها فرصة لتحويل المسار الاقتصادي نحو التصدير والاستثمار

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال علي عبدالقادر أمين عام جمعية المصدرين المصريين، إن مصر أمامها فرصة ذهبية لتحويل المسار الاقتصادي نحو التصدير والاستثمار، خاصة أن سلاسل الإمداد تتغير تغيرًا دراماتيكيًّا.
وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني: أصبحت الشركات الأوروبية تبحث عن أرض جديدة للاستثمار وتخرج من الهيمنة الصينية، وتكون ذات بعد قريب من الأسواق، علاوة على وجود شركات أوروبية عملاقة تبحث عن أسواق قريبة منها ومصر تتميز بمزايا كثيرة في هذا الإطار.

وتابع: الاستثمار الأجنبي والمحلي يتطلبان وجود حالة مستقرة واقتصاد قوي لينمو فيها الاستثمار، ولدينا تجربة ناجحة في المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، حيث أصدرت قرارت مهمة والتي إذا تحققت على أرض الواقع ننتقل بها إلى مرحلة مهمة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية، عليه تحديد ما تستطيع مصر أن تصدره في كافة المجالات ووضغ خارطة متكاملة.

ولفت إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لمنظومة التصدير للخارج والتنسيق بين الوزارات المختلفة والتوافق بينها.

وشدد على أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية غير المستغلة على الوجه الأمثل، بما يعمل على تقوية الاقتصاد بما تشكل بيئة مناسبة للاستثمار المحلي.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار  الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا

علي عبدالقادر جمعية المصدرين المصريين تحويل المسار الاقتصادي سلاسل الإمداد لجنة الاستثمار المحور الاقتصادي

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