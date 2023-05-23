مقتل تاجر سيارات وإصابة آخر فى مشاجرة بالبحيرة

قتل تاجر سيارات وأصيب خاله متأثرين بطلقات نارية خلال مشاجرة مع عامل بسبب خلافات مالية بمركز دمنهور بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بإحدى قرى مركز دمنهور منا أدى إلى مصرع " وجدى. ف. ع. س. 43 عاما، تاجر سيارات، وأصيب حسن.س.م 31 عاما تاجر حبوب إثر إطلاق النار عليهم من قبل عامل لخلافات مالية.

وكشفت التحريات الأمنية أن مرتكب الجريمة هو م.م.ع. 31 عاملا، وأنه قام بإطلاق النار عليه من سلاح كان بحوزته خلال مشاجرة مع المجنى عليهم بسبب خلافات مالية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.