الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ماذا يحتاج المستثمر الأجنبى للاستثمار فى مصر؟.. يحيى الواثق بالله يجيب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المهندس يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إنه رغم التحديات التي تمر بها البلاد، إلا أنه يأتي مستثمرون بشكل أسبوعي، وهناك استثمارات من كثير من الدول منتظرة أن تستثمر في مصر، حيث حدثت إنجازات كثيرة خلال الفترة الماضية بجانب الترويج للاستثمار واستقرار الأمن.

وأضاف، خلال كلمته في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: "بحكم عملنا نحتك بالمستثمرين الأجانب، وهناك روشتة تتكون من عدة مطالب يحتاجها المستثمر للاستثمار في مصر، والتي تتمثل في أن المستثمر يحتاج شفافية في توفير المعلومات والقوانين واللوائح، علاوة على سوق كبيرة يعمل فيها، وهذا موجود في مصر.

وأشار إلى أن المستثمر يحتاج عمالة ماهرة ومدربة والمجتمع يحتاج العمل عليها، إضافة إلى حاجة المستثمر الأجنبي إلى حوافز لبعض القطاعات التي تحتاجها مصر، مثل قطع غيار السيارات والاتصالات.

ولفت إلى الحاجة لثبات اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار، مع سهولة في تحويل أرباحه للخارج، وسرعة توافر أراض صناعية بحق الانتفاع أو التملك.

وأكد أهمية وجود المحاكم الاقتصادية لجذب المستثمر وسهولة تأسيس الشركات، مع وضوح الرسوم وعدم تغييرها وزيادتها من فترة إلى أخرى.

وتابع: المستثمر يحتاج أيضًا سياسة واضحة لسعر الصرف، وتعزيز الابتكار، وتوقع سلاسة وقدرة الاقتصاد على أن يصدر للمحيط الإقليمي له، وهذا متوافر من خلال الاتفاقيات.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار  الخاص "المحلي والأجنبي"، ضمن لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه في المديين القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا

وزارة التجارة والصناعة استقرار الأمن المحور الاقتصادي الحوار الوطنى المهندس يحيى الواثق بالله التمثيل التجاري الترويج للاستثمار

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 وحساب النسبة المئوية

أرملة تقيم دعوى ضد حماها: "خيرني بين الزواج من نجله الثانى أو ترك المنزل"

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى التعدى على موظفين لـ18 يونيو

محافظ أسوان: قوافل غذائية وعلاجية للوافدين من السودان ودعم المطبخ الدائم بموقف كركر

القبض على نصاب "الصوب الزراعية" فى القاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس