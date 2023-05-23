ماذا يحتاج المستثمر الأجنبى للاستثمار فى مصر؟.. يحيى الواثق بالله يجيب

قال المهندس يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إنه رغم التحديات التي تمر بها البلاد، إلا أنه يأتي مستثمرون بشكل أسبوعي، وهناك استثمارات من كثير من الدول منتظرة أن تستثمر في مصر، حيث حدثت إنجازات كثيرة خلال الفترة الماضية بجانب الترويج للاستثمار واستقرار الأمن.

وأضاف، خلال كلمته في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: "بحكم عملنا نحتك بالمستثمرين الأجانب، وهناك روشتة تتكون من عدة مطالب يحتاجها المستثمر للاستثمار في مصر، والتي تتمثل في أن المستثمر يحتاج شفافية في توفير المعلومات والقوانين واللوائح، علاوة على سوق كبيرة يعمل فيها، وهذا موجود في مصر.

وأشار إلى أن المستثمر يحتاج عمالة ماهرة ومدربة والمجتمع يحتاج العمل عليها، إضافة إلى حاجة المستثمر الأجنبي إلى حوافز لبعض القطاعات التي تحتاجها مصر، مثل قطع غيار السيارات والاتصالات.

ولفت إلى الحاجة لثبات اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار، مع سهولة في تحويل أرباحه للخارج، وسرعة توافر أراض صناعية بحق الانتفاع أو التملك.

وأكد أهمية وجود المحاكم الاقتصادية لجذب المستثمر وسهولة تأسيس الشركات، مع وضوح الرسوم وعدم تغييرها وزيادتها من فترة إلى أخرى.

وتابع: المستثمر يحتاج أيضًا سياسة واضحة لسعر الصرف، وتعزيز الابتكار، وتوقع سلاسة وقدرة الاقتصاد على أن يصدر للمحيط الإقليمي له، وهذا متوافر من خلال الاتفاقيات.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، ضمن لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه في المديين القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا