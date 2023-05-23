الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"معلومات الطيران": نستطيع التصدي للعديد من التحديات التي تواجه القطاع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال “Fernando Lopes”، رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران IFAIMA، إنه بعد مرور 15 عاما IFAIMA، والتصدى للعديدمن التحديات التي تواجه مجتمع معلومات الطيران الدولي، نستطيع أن تستكمل الجهود مع رئيس جديد للاتحاد Fumi Adeyemi الرئيس الجديد للاتحاد، بعد اختيارها في الجمعية العمومية التي انعقدت أمس الإثنين في القاهرة، قبل بدء اجتماعنا السنوي.

ووجه رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران، جمهورية مصر العربية على استضافة، الاجتماع السنوي لهذا العام للاتحاد،والشركة المتحدة لتكنولوجيا الطيران على رعايتها لهذه الاستضافة بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023، الذي ينعقد في مصر لأول مرة، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني الدولي، وسعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمدأبوبكر الفارع المدير الإقليمي لمنظمة ICAO، ورضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لتكنولوجيا معلومات الطيران UNITED ATS، لمناقشة اخر التطورات الخاصة بصناعة بيانات ومعلومات الطيران 

وأعربت Fumi Adeyemi، على تقديرها لجهود رئيس الايفاما السابق على ما قدمة  علي مدار سنوات لخدمة مجتمع معلومات الطيران، مضيفه أنسمة اجتماع الـ IFAIMA هذا العام هو الانطلاق نحو التحول الرقمي واقتحام آليات الديجتال لأنظمة الملاحة الجوية، مضيفة: “أربطوا الأحزمة استعدادا لانطلاق نسخة هذا العام”.

معلومات الطيران الدولي الطيران الدولي ضباط معلومات الطيران IFAIMA معلومات الطيران التحول الرقمي

الأكثر قراءة

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الرابع بلجان النجيلة

ضبط قائد سيارة تحرش بفتاة فى الشروق

مركز إعلام زفتى يعقد ندوة عن الأمومة الآمنة

السجن المؤبد لمتهم بإطلاق النار على شخصين وإحراز بندقية آلية بسوهاج

استعدادا للأيزو.. رئيس جامعة سوهاج يجتمع بالمراجعين الداخليين للإدارات المركزية

الملا: رفع نسبة المكون المحلى بمجمع السولار بأسيوط بعد زيادة قدرات التصنيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس