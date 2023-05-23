"معلومات الطيران": نستطيع التصدي للعديد من التحديات التي تواجه القطاع

قال “Fernando Lopes”، رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران IFAIMA، إنه بعد مرور 15 عاما IFAIMA، والتصدى للعديدمن التحديات التي تواجه مجتمع معلومات الطيران الدولي، نستطيع أن تستكمل الجهود مع رئيس جديد للاتحاد Fumi Adeyemi الرئيس الجديد للاتحاد، بعد اختيارها في الجمعية العمومية التي انعقدت أمس الإثنين في القاهرة، قبل بدء اجتماعنا السنوي.

ووجه رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران، جمهورية مصر العربية على استضافة، الاجتماع السنوي لهذا العام للاتحاد،والشركة المتحدة لتكنولوجيا الطيران على رعايتها لهذه الاستضافة بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023، الذي ينعقد في مصر لأول مرة، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني الدولي، وسعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمدأبوبكر الفارع المدير الإقليمي لمنظمة ICAO، ورضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لتكنولوجيا معلومات الطيران UNITED ATS، لمناقشة اخر التطورات الخاصة بصناعة بيانات ومعلومات الطيران

وأعربت Fumi Adeyemi، على تقديرها لجهود رئيس الايفاما السابق على ما قدمة علي مدار سنوات لخدمة مجتمع معلومات الطيران، مضيفه أنسمة اجتماع الـ IFAIMA هذا العام هو الانطلاق نحو التحول الرقمي واقتحام آليات الديجتال لأنظمة الملاحة الجوية، مضيفة: “أربطوا الأحزمة استعدادا لانطلاق نسخة هذا العام”.