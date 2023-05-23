الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس "تيك توك": واثق من رفع الحظر عن التطبيق فى ولاية مونتانا الأمريكية

تيك توك
تيك توك

أكد الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" شو زي تشو، الثلاثاء، أنه "واثق" من أن الحظر غير المسبوق المفروض على التطبيق في ولاية مونتانا الأمريكية سيُرفع، إثر تقديم شبكة التواصل الاجتماعي الصينية دعوى قضائية.
وبعد إقرار ولاية مونتانا قانون الحظر الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2024، يتناقش البيت الأبيض مع الكونجرس في سلسلة مشاريع قوانين ترمي إلى حظر الشبكة بالكامل في البلاد، رغم فشل الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق ذلك سنة 2020.
وقال شو زي تشو خلال منتدى قطر الاقتصادي: "نعتبر أن مشروع قانون مونتانا الذي أُقرّ مؤخرًا، ببساطة غير دستوري".
وأضاف: "قمنا مؤخرًا برفع دعوى قضائية، والتحدي يكمن في المحاكم ونحن واثقون من أننا سننتصر".
وجاءت تصريحات شو زي تشو بعد ساعات من تقديم منصة أشرطة الفيديو القصيرة، دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية فيدرالية لمنع تطبيق الحظر، معتبرةً أنّه يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وتعود ملكية "تيك توك" لمجموعة بايت دانس الصينية. ويتّهم العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي هذه المنصة المتخصصة في الفيديوهات القصيرة والمسلّية والتي يستخدمها 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين بكين من التلاعب بالمستخدمين والتجسّس عليهم، وهو ما ينفيه المسئولون عنها.

تيك توك ولاية مونتانا مونتانا التواصل الاجتماعي دعوى قضائية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 وحساب النسبة المئوية

أرملة تقيم دعوى ضد حماها: "خيرني بين الزواج من نجله الثانى أو ترك المنزل"

القبض على نصاب "الصوب الزراعية" فى القاهرة الجديدة

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى التعدى على موظفين لـ18 يونيو

مصرع طالبة بكلية التربية الرياضية صدمتها سيارة في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس