اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "الصناعة فى الصعيد تعانى كثيرًا"

قال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعة فى الصعيد تعانى كثيرا، مؤكدا أن السوق المصرية مفتوحة، ورأس المال المحلى قائم وموجود، ومن ثم مقومات الصناعة موجودة، ولكن ماذا تريد الدولة من الصناعة.

وأكد السقطى، أن الإجابة عن سؤال ماذا تريد الدولة من الصناعة بمثابة خارطة حقيقة لبداية دعم الصناعة الوطنية، ووضع رؤية وأهداف، خاصة أن عدم وجود رؤية يتسبب فى ارتباك شديد للمستثمرين، ولهذا يجب على الدولة أن تحدد ماذا تريد من الصناعة المصرية.

وتابع السقطى: "لمضاعفة الصناعة تجب مضاعفة الأراضى الصناعية، هذه المضاعفة تتطلب توفير 10 تريليونات جنيه، وبما أن هذا الرقم الكبير غير متوافر يجب علينا تعظيم الاستفادة من الأراضى الصناعية القائمة التى يوجد كثير منها غير مستغل على الرغم من تمتع هذه الأراضى بكامل المرافق.

وشدد السقطى، على ضرورة تحديد ولاية الجهات التى تراقب على القطاع، قائلا: "كيف سنصنع سيارة ونحن نستورد فرشاة الأسنان؟، لافتا إلى أن تكلفة البيروقراطية أعلى من تكلفة الضرائب الموجودة، ومن ثم تجب إزالة البيروقراطية من القطاع الصناعى على وجه التحديد.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

يواصل الحوار الوطني مناقشاته، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.