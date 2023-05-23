جين كارول تُطالب ترامب بتعويضات إضافية بعد التشهير بها مجددًا

تطالب الصحفية السابقة إي. جين كارول، التي يتعيّن على دونالد ترامب دفع 5 ملايين دولار لها؛ لإدانته بالاعتداء جنسيا عليها والتشهير بها في العام 1996، بتعوضات إضافية من الرئيس الأمريكي السابق لاتهامه بالتشهير بها مجددًا في تصريحات أدلى بها بعد صدور الحكم عليه في إطار دعوى مدنية.

وغداة إصدار هيئة محلّفين مؤلّفة من تسعة مواطنين حكمًا بالإجماع بحقه في التاسع من مايو، قال ترامب المرشّح للانتخابات الرئاسية للعام 2024 عن كارول مجددا "إنها مجنونة".

وكرّر ترامب أمام الحضور خلال لقاء نظمتها شبكة "سي ان ان" تأكيده أنّه لا يعرف الكاتبة السابقة في مجلة "ايل" (Elle)، منتقداً مرّة أخرى "قصة مفبركة بالكامل".

رداً على ذلك، قدّم محامو كارول شكوى معدّلة لدعوى تشهير رفعتها بحقه في العام 2019 ولا تزال معلّقة، تختلف عن تلك التي تمّ البت فيها في التاسع من مايو.

وقالت محامية كارول روبرتا كابلان، إنّ تصريحات ترامب "بعد الحكم تُظهر عمق حقده تجاه كارول".

وأضافت أنّها تسعى للحصول على "تعويضات عقابية كبيرة للغاية لمعاقبة ترامب، وردعه عن الإقدام على المزيد من التشهير، وردع الآخرين عن فعل الشيء نفسه".

عشية تصريحات ترامب، وجدت هيئة المحلّفين أنّ الرئيس الـ45 للولايات المتحدة (2017-2021) مسؤول مدنياً عن الاعتداء الجنسي على الكاتبة، التي تتهمه باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر الواقع على الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996.

كذلك، دانت هيئة المحلّفين ترامب بالتشهير بسبب تصريحات أدلى بها في العام 2022، وحكمت عليه بدفع ما مجموعه خمسة ملايين دولار لكارول. غير أنّ ترامب استئأنف الحكم.

وضُمّت الشكوى المعدلة الجديدة التي قدّمت الإثنين إلى قضية تشهير سابقة رفعتها إي جين كارول ضدّ ترامب في العام 2019. وتمّ تأجيل تلك الدعوى؛ بسبب معارك إجرائية، ولا سيما لتحديد ما إذا كان دونالد ترامب يتمتّع بالحصانة الرئاسية في العام 2019، أثناء وجوده في البيت الأبيض.