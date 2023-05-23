أقوال أسرة سيدة توفيت وأطفالها داخل مصعد بالمقطم

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أسرة سيدة توفت في حريق عقار بشارع السنترال بمنطقة المقطم.

وقالت أسرة المتوفية إن الحريق شب في العقار خلال تواجد المتوفية وأولادها في مصعد العقار، حيث أن الحريق شب في الطابق الآخير، مما دفع السكان إلى قطع التيار الكهربائي وسحب المصعد للأسفل عقب تأكدهم عدم وجود أحد به ولكن السيدة استقلته من الطابق السادس برفقة أطفالها وبمجرد وصوله فصل التيار الكهربائي فلم يتمكنوا من الخروج وأصيبوا بالاختناق.

وقال شهود العيان إنهم تفاجأوا بالحريق فحاولوا إنقاذ سكان الشقة من الموت، وأخرجوا كبار السن والأطفال والنساء من العقار، وانشغلوا في إخماد النيران وتفاجأوا عقب الانتهاء من موت السيدة وطفليها داخل المصعد.