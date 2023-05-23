الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين يطالب بالتصدى للتوغلات المسلحة إلى روسيا من أوكرانيا

الكرملين
الكرملين

عبّر الكرملين، الثلاثاء، عن "قلقه العميق" في اليوم الثاني من توغل مجموعة مسلحة إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا، داعيا إلى بذل "المزيد من الجهود" للتصدي لهذه الهجمات التي تتكثف ويتسع نطاقها.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمام الصحفيين: "ما حدث بالأمس يثير قلقا عميقا، ويظهر مرة أخرى أن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا. وهذا يتطلب منا بذل المزيد من الجهود، وهذه الجهود متواصلة والعملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) مستمرة لكي لا يحدث هذا الأمر بعد الآن".

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روسيا تُعلن إحباط هجمات بطائرات مسيرة على منطقة بيلجورود

وغادر مدنيون تسع بلدات روسية على الأقل في منطقة بيلجورود الحدودية؛ إثر توغل مجموعة مسلحة قدمت من أوكرانيا، كما أعلن حاكم المنطقة الثلاثاء، موضحا أن عدة بلدات تعرضت لقصف.
وقال فياتشيسلاف غلادكوف، على «تليغرام» إن "تطهير الأراضي يتواصل.. تم إجلاء سكان غريفورون ونوفوسترويفكا وغوركوفسكي وبيزيمينو وموكرايا أورلوفكا وجلوتوفو وغورا بودول وزاموستي وسبوداريوشينو"، مشيرا إلى سقوط عشرات القذائف المدفعية الاثنين على عدة مدن حدودية.
 

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