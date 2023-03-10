حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: تضرر 50 منشأة اجتماعية بسبب قصف أوكرانيا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، عن تضرر أكثر من 50 منشأة اجتماعية بسبب قصف أوكرانيا منذ بداية الصراع، حسبما قالت قناة العربية نيوز.

وألقت روسيا اللوم على مقتل العشرات من جنودها في هجوم صاروخي مع بداية العام الجديد 2023، على قواتها بعد استخدامهم هواتف محمولة غير مؤمنة يمكن تتبعها في ساحة المعركة.

واعتبر محللون، أنه في حال استخدمت القوات الأوكرانية تحديد الموقع الجغرافي للهواتف لاستهداف ضرباتها، فإنها تكشف أيضًا عن إهمال الجيش الروسي في الميدان، بحسب تقرير لـ"فرانس برس".

وقال الجنرال الروسي سيرجي سيفريوكوف: "من الواضح أن السبب الرئيسي لما حدث هو تشغيل واستخدام الأفراد للهواتف المحمولة على نطاق واسع".

الجيش الروسي متهم بتحمل أوكرانيا المسئولية



ورغم الانتقادات الموجهة للجيش الروسي بعد محاولة اللوم على أوكرانيا، إلا أن التقرير يؤكد أن الهجوم ليس إلا أحدث استخدام لتكنولوجيا تحديد الموقع الجغرافي في الحرب.

وفي عام 1996، قتلت صواريخ جو- أرض الروسية الرئيس الشيشاني الانفصالي دزخار دوداييف بعد أن حدد موقعه بفضل الهاتف الفضائي الذي كان يستخدمه.

وفي يناير 2018، اكتشف الجيش الأمريكي أن بيانات من تطبيق اللياقة البدنية Strava Labs سمحت بتواجد قواته في قواعدهم في أفغانستان والعراق وسوريا. لم تفقد أرواح بسبب هذا الوضع.

وقال جوزيف شيلزي، الباحث المساعد في مركز سوفان في نيويورك، إن وفاة الجنود بمثابة تذكير بأن "استخدام الهاتف الخلوي في ساحة المعركة أمر بالغ الخطورة ونادرًا ما يستحق المخاطرة".

وقال إن هذا صحيح بشكل خاص في أوكرانيا، حيث تتمتع الحكومة "بمستوى عالٍ من الوضوح لما يحدث على شبكة الاتصالات المحلية الخاصة بها".

وأضاف شيلزي: "لقد أثبت الجيش الأوكراني أنه بارع للغاية في دمج أجزاء من المعلومات معًا لاستهداف القوات الروسية".

في روسيا نفسها، قالت وسائل الإعلام الموالية للكرملين والمدونون العسكريون "على القوات الروسية ألا تقلل من شأن القدرة الأوكرانية على استغلال الممارسات الأمنية العملياتية السيئة على الخطوط الأمامية"، حسبما أفاد المعهد الأمريكي لدراسة الحرب.