الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسوان بحضور 6 آلاف مواطن

جانب من مراسم الصلح
جانب من مراسم الصلح

أناب أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، لحضور مراسم الصلح بين عائلتي آل عباس مصري في عزبة المصري، وآل نور في الدقاديق، في قرية القارة بالكلح غرب مركز إدفو.

جاء ذلك بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة الشيخ عبد السلام مصطفى، بالتعاون مع العمد والمشايخ بهدف التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة. 

حضر قادة الصلح القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وبدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عائلة آل نور بالدقاديق بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل عباس مصري، مع ترديد التكبيرات والتهليل.

وخلال كلمة محافظ أسوان التي ألقاها رئيس مدينة إدفو أشاد بالجهود المخلصة من قامات أسوان التي ساهمت في إتمام هذا الصلح ولم الشمل، والقضاء على أي خلافات ليعم السلم الاجتماعي بين أبناء المحافظة وهو الذى يساهم بدوره في إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع في أجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات في مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والاستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء. 

وقدم تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات في جميع ربوع المحافظة.

جانب من مراسم الصلح

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أسوان إدفو اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقديم الكفن مراسم الصلح عائلتى آل عباس مصرى بعزبة المصرى وآل نور بالدقاديق

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