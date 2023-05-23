تزامنًا مع الصيف.. سقوط أمطار خفيفة على أسوان

تعرضت بعض أنحاء محافظة أسوان، لهطول أمطار خفيفة في بعض المدن التابعة للمحافظة، صباح اليوم.

وجاء ذلك تزامنًا مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وصاحبه رطوبة ملحوظة، ولم يكن هناك أي تأثير على حركة السير بالشوارع.

واجتاحت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان اجتياح عاصفة ترابية ما أدي إلى انعدام الرؤية بشكل نسبي، ثم اعقبها هطول امطار خفيفة في شوارع المدينة، ولكن الأوضاع مستقرة ولم يكن هناك أي تأثير.

وجاءت درجة حرارة الطقس، اليوم، في محافظة أسوان كالتالي: العظمى 44 درجة مئوية، بينما الصغرى سجلت 27 درجة مئوية، ولم يؤثر ذلك على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوي، سواء الجنوبي «أسوان- أبو سمبل» أو الغربي «أسوان- القاهرة».