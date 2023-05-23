الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفنان جميل برسوم في ذكريات بقناة نايل لايف.. غدا

برسوم
برسوم

يستضيف برنامج ذكريات الفنان القدير جميل برسوم، غدا الأربعاء، علي شاشة نايل لايف، ويتحدث عن بداياته الفنية، أهم أعماله في المسرج والسينما والدراما،انتقاله للمعهد العالي للفنون المسرحية بعد أن ترك المعهد العالي للزراعة وظروف انتقاله للقاهرة لتحقيق حلمه.

قدم جميل برسوم ما يقرب من ٩٠ عملا تنوعت بين المسرح والدراما والتليفزيون، من خلال أداور متميزة تركت بصمة عند الجمهور. 

اكتشفت موهبته المخرج الكبير سمير العصفوري، أما أول أعماله السينمائية كان فيلم ٨٥ جنايات ، الجزيرة ٢،اشتباك، الكنز، قبل الاربعين، أولاد العم، وفى الدراما بمسلسلات اولاد عابد، أهل كايرو وشخصية عبد الحميد رجب البيومي والد صافي سليم 

برنامج ذكريات من إعداد ولاء شعراوي، تقديم أحمد علاء الدين، إخراج مرسي العشري .

أعماله السينمائية العالي للفنون المسرحية العش السينما والدراما السينمائي السينمائية الس السي السين السينما

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