الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يرفض رحيل كهربا.. ويطالب بإنهاء أزمته

كهربا
كهربا

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مناقشة أي عروض رحيل لمحمود كهربا لاعب الفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن السويسري أغلق ملف رحيل اللاعب وطالب ببقاء كهربا ورفض أي عروض لمناقشتها، باعتبار أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها.

وأضاف المصدر أن وجود أكثر من عرض سعودي من أندية أهلي جدة والاتحاد والشباب جعل كولر يطلب غلق الباب من أجل ضمان الحفاظ على تركيز اللاعب مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني استفسر عن موعد سداد عقوبة كهربا المالية الموقعة عليه لصالح الزمالك خوفًا من صدور أي قرار مفاجئ بشأن مصير مشاركته وتفادي تعرضه للإيقاف مجددًا.

وأوضح المصدر أن كولر حذر من خسارة اللاعب فنيًا، خاصة أنه نجح مؤخرًا في علاج أزمة العقم التهديفي التي كان يعاني منها الفريق قبل عودته من الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

كولر كهربا الاهلى الخطيب الميركاتو

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