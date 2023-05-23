الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 1560 مخالفة مرورية متنوعة فى كفر الشيخ

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير الأمن، من ضبط 8 أسلحة نارية، وكيلو من المواد المخدرة المتنوعة" حشيش، وبانجو"و480 جرام هيروين، إضافة لضبط 25 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

‏‎كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة، برئاسة العميد سامح العزب،  مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة.
‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1560 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق، وقلين، وفوه"، حيث تم ضبط  22 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 45 مخالفة دراجة نارية، و48 مخالفة سير بدون تراخيص 30 بدون رخص قيادة و15 بدون رخص تسيير، و1400 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

كفر الشيخ مواد مخدرة أسلحة أمن مخالفات مرورية

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