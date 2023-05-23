الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"صبحي" يُهنئ سيدات طائرة الزمالك بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق السيدات بنادي الزمالك للكرة الطائرة بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية للمرة الأولى، عقب تغلبه على فريق الأنابيب الكيني، بنتيجة ”3-1” في الدور النهائي من البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة، والتي أقيمت خلال الفترة من (١٠-٢٣) مايو الجاري بمدينة نايل بتونس.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز والأداء الرائع لفريق الزمالك، متمنياً التوفيق لكافة الفرق والأندية المصرية في كافة مشاركاتها الدولية، وتحقيق إنجازات جدية للرياضة المصرية.

وأشار "صبحي" إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم للرياضيين، فضلاً عن الوقوف علي مسافة واحدة في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة  لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-22”، ”25-18”، ”15-25”، ”25-17”، وشهدت المباراة حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، وبشرى حجيج رئيسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة، و محسن بن طالب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم رئيس قطاع النشاط الرياضي بنادي الزمالك، وعلاء فهمي رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك.

وفاز الزمالك على نظيره مولودية الجزائري بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة سيدات.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره CNS النيجيري بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

كما فاز الفريق الأول سيدات لكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيره فريق الكحول الإثيوبي بنتيجة 0/3 في مباراة دور 16.

من جانب آخر، تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع جامعة طنطا الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تنفيذ القوافل الطبية التي تجوب محافظات الدلتا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة الطبية الثانية بقرية "الغريِّب" بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

فاز الفريق الأول سيدات لكرة الطائرة أحمد عبد الدايم مجلس إدارة الزمالك صبحي وزير الشباب والرياضة فريق الأنابيب الكيني

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

قرار جمهوري بتعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017

الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

مذيعة تتهم 3 أطفال بسحل ابنها بطل التايكوندو في ناد شهير بالدقي

"شارك تعلم واستمتع بيومك".. التؤام عبد الرحمن وكريم جابر يطلبان مقابلة الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس