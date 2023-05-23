"صبحي" يُهنئ سيدات طائرة الزمالك بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق السيدات بنادي الزمالك للكرة الطائرة بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية للمرة الأولى، عقب تغلبه على فريق الأنابيب الكيني، بنتيجة ”3-1” في الدور النهائي من البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة، والتي أقيمت خلال الفترة من (١٠-٢٣) مايو الجاري بمدينة نايل بتونس.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز والأداء الرائع لفريق الزمالك، متمنياً التوفيق لكافة الفرق والأندية المصرية في كافة مشاركاتها الدولية، وتحقيق إنجازات جدية للرياضة المصرية.

وأشار "صبحي" إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم للرياضيين، فضلاً عن الوقوف علي مسافة واحدة في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-22”، ”25-18”، ”15-25”، ”25-17”، وشهدت المباراة حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، وبشرى حجيج رئيسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة، و محسن بن طالب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم رئيس قطاع النشاط الرياضي بنادي الزمالك، وعلاء فهمي رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك.

وفاز الزمالك على نظيره مولودية الجزائري بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة سيدات.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره CNS النيجيري بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

كما فاز الفريق الأول سيدات لكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيره فريق الكحول الإثيوبي بنتيجة 0/3 في مباراة دور 16.

من جانب آخر، تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع جامعة طنطا الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تنفيذ القوافل الطبية التي تجوب محافظات الدلتا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة الطبية الثانية بقرية "الغريِّب" بمركز زفتى بمحافظة الغربية.