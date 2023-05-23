أرباح "العالمية للاستثمار" تقفز لـ2.25 مليون جنيه فى 3 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة العالمية للاستثمار والتنمية، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 990%، على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 2.25 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 206.63 ألف جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 3.89 مليون جنيه، مقابل 1.27 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى قيام الشركة ببيع قطعتي أرض ملك للشركة بأبورواش.

يُشار إلى أن العالمية للاستثمار والتنمية سجلت صافي ربح بلغ 2.4 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 1.45 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي، لتسجل 6.8 مليون جنيه، مقابل 5.22 مليون جنيه خلال 2021.