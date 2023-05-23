أرباح "العربية للمحابس" تتراجع 62% خلال الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية للشركة العربية للمحابس، عن الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 61.87 بالمائة، على أساس سنوي.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي ربح بلغ 1.67 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 4.38 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الربع من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 25.65 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 32.72 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

يشار إلى أن العربية للمحابس سجلت صافي ربح بلغ 9.05 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 2.13 مليون جنيه أرباحاً في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 127.96 مليون جنيه بنهاية 2022، مقابل 67.02 مليون جنيه خلال 2021.