الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون المشترك مع وزير المالية العُمانى

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية العماني، وعبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش اجتماع ملتقى رجال الأعمال المصري العماني المنعقد اليوم.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الاستثمارات المشتركة بين صندوق مصر السيادي وجهاز الاستثمار العماني، وأهم المشروعات المطروحة للدراسة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان تدعم التعاون التجاري والاستثماري، وإن هناك رغبة حقيقية للتوسع في الاستثمارات العمانية في مصر بالشراكة مع الصندوق السيادي المصري وعدد من شركات القطاع الخاص المصري.

من جهته، قال عبدالسلام بن محمد المرشدي، إن هناك توافقًا مع الجانب المصري وصندوق مصر السيادي، وتم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاعات الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، على أن يتم استكمال دراسة المشروعات المطروحة للشراكة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ويتم البدء في تنفيذ الاستثمارات المشتركة في الربع الأخير من العام الجاري.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط سلطان بن سالم الحبسي ملتقى رجال الأعمال المصري العماني صندوق مصر السيادي

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