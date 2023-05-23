الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه، في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة بمصر.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 33.22 جنيه للشراء و33.37 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.33 جنيه للشراء و33.49 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.35 جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني، تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 38.21 جنيه للشراء و38.39 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.33 جنيه للشراء و38.59 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، 38.39 جنيه للشراء و38.53 جنيه للبيع.
وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.48 جنيه للشراء و100.39 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري التعاملات البنوك العاملة بمصر الأصول

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