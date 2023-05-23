إصابة عامل بنزيف مخ بسبب مشاجرة على خلافات مالية بسوهاج

أصيب عامل بنزيف بالمخ جراء مشاجرة لخلافات مالية لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لقسم جرجا بوصول المدعو «ياسر ح ح م» سن 40 عاما عامل ويقيم شارع مرزوق بدائرة القسم مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال شقيقه المدعو «محمد ح ح م» سن 43 عاما سائق أتهم كل من «عمر م ا ا» سن 50 عاما عامل بأجر و نجله «محمد ع م ا ا» سن 15 عاما طالب ويقيمان بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه بالضرب بقطعة حديدية كانت بحوزة الأول مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية.

وتم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة بحوزة الأول وبمواجهتهما اقرا ارتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أمرت النيابة العامة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة لقى مصرعه غرقا بترعة نزلة القاضي دائرة مركز شرطة طهطا، تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق".

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل غرقا بإحدى الترع بناحية قرية نزلة القاضي دائرة مركز طهطا، وتم انتشال الجثة، وتم نقله لمشرحة مستشفى طهطا العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوصول الطفل أحمد خ م 12 سنة طفل ويقيم دائرة مركز طهطا الى مستشفى طهطا العام "جثة هامدة" ادعاء غرق.

وبسؤال المدعو خلاف م ح 55 سنة نجار ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجلة المذكور بالاستحمام بترعه نزلة القاضي بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق"، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة وأصدرت قرارها السابق.