الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل تطوير مصيف بلطيم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها الـ6 شواطئ بمصيف بلطيم، من أعمال رصف بالأسفلت عقب توسعة الطرق، والرصف بالإنترلوك للميادين، إضافة لأعمال التطوير التي شهدتها بوابات المصيف، استعدادا لموسم الصيف 2023.
 

وتفقد محافظ كفر الشيخ أعمال الرصف بشواطئ الزهراء والنرجس والأمل، ومنطقة الكورنيش، والأعمال الجارية بأعمال ماكينة تنظيف الشاطئ، وتسوية الرمال، وتمهيدها، وإقامة مشايات تسهل على المصطافين التوجه لشاطئ البحر المتوسط، وخاصة كبار السن، وذوي الهمم، وأعمال المعدات لتنظيف شواطئ المصيف الستة، إضافة تنفيذ شبكة تصريف مياه الامطار بداية من ميدان الامل وحتى منطقة الفيروز، وذلك استعداداً لبدء أعمال الرصف بالمنطقة .


كما تفقد أعمال تطوير المنطقة من ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز والتي تشمل أعمال توسعة ورصف للطريق الرئيسي، وأعمال تطوير الجزيرة الوسطى بتركيب بلاط انترلوك وطوب فرعوني، كما تفقد الأعمال الجارية بميدان النرجس والتي تشمل تطوير ميدان النرجس وإحلال وتجديد الطوب الفرعوني وتركيب بلاط انترلوك، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها المدينة استعداداً لاستقبال موسم صيف 2023.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية والكورنيش والمداخل، إضافة أعمال التوسع في المناطق الخضراء بالمصيف، وزراعة الاشجار، والعناية بالأشجار المزروعة وريها، إضافة لتركيب لافتات إرشادية بشواطئ المصيف.

تطوير شواطئ الصيف بلطيم كفر الشيخ

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