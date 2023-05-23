رفض دعوى تتهم إيلون ماسك بخداع المساهمين فى "تويتر"

رفض قاض دعوى جماعية تتهم إيلون ماسك بخداع المساهمين في شركة "تويتر" عدة مرات خلال العام الماضي أثناء استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

وفي قرار صدر أمس الإثنين، قال تشارلز براير، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو، إن وليام هيرسنياك، مقيم الدعوى بالنيابة عن مجموعة من المساهمين، لا يملك الصفة القانونية لرفع الدعوى؛ لأنه طعن في "أخطاء مرتبطة" باستحواذ ماسك على الشركة وليس في نزاهة عملية الاستحواذ نفسها.

أسباب رفض الدعوة ضد إيلون ماسك

وقال براير، إن هيرسنياك لم يوضح الضرر الناجم عن إفصاح ماسك المتأخر عن شراء حصة قدرها 9.2 بالمائة من شركة "تويتر"، وهو الأمر الذي قالت الدعوى إنه سمح له بشراء المزيد من الأسهم بأسعار أقل قبل الإعلان عن الاستحواذ، أو الضرر الذي وقع نتيجة إتمام الاستحواذ بعد شهر ونصف الشهر من الموعد المخطط له.

ولم يجد القاضي أيضا أي دليل على أن ماسك ساعد صديقين له في مجلس إدارة "تويتر"، وهما جاك دورسي، الشريك المؤسس، وإيجون ديربان، الشريك في إدارة شركة سيلفر ليك للاستثمار، في تجاوز واجباتهما الائتمانية بتفضيل مصالحهما ومصالح ماسك.

ويدير ماسك أيضًا شركة تسلا للسيارات الكهربائية، وهو ثاني أغنى شخص في العالم وفقًا لمجلة "فوربس".