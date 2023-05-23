الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في اليوم الرابع.. غرفة عمليات "أزهرية الإسكندرية" تتابع سير امتحانات الشهادات والقراءات

أزهرية الإسكندرية
أزهرية الإسكندرية

تواصل منطقة الإسكندرية الأزهرية متابعة امتحانات الشهادات الإبتدائية والاعدادية والتعليم النوعي والقراءات في يومها الرابع، وتابع الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الامتحانات من غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة.

فيما أجرى علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وبرفقته عبد الحكيم قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية، جولة لمتابعة الامتحانات، وقاما بالمرور على المعاهد المجاورة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بسموحة، التابعين لإدارة وسط منها معهد بنين الإسكندرية وبنين سموحة وفتيات سموحة النموذجي، ومعهد سموحة الإبتدائي النموذجي.

وقد شدد كل منهما على الالتزام بقوانين وتعليمات الامتحانات طبقا لما ورد من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مع ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم اليوم في مادتي الرياضيات، والتربية الفنية، وطلاب الشهادة الإعدادية مادتي أصول الدين ورقة أولى، التفسير والحديث، والدراسات الاجتماعية،  فيما يؤدي الطلاب المؤهلين إلى الشهادة الاعدادية امتحاناتهم في مادة أصول دين ورقة أولى، بالإضافة إلى التعليم النوعي القراءات بتخصصاته الثلاثة، قسم العالية: الفواصل- والعلوم والصحة، وقسم التجويد: غريب القرآن الكريم -والعلوم والصحة، وقسم التخصص:الأدب والنصوص -وعلوم القرآن الكريم.

منطقة الإسكندرية الازهرية والتعليم النوعي والقراءات الشهادات الإبتدائية والإعدادية امتحانات غرفة العمليات

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

‏اليوم.. محاكمة المتهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

تداول أسئلة العلوم والإنجليزى للإعدادية بالقاهرة والجيزة عبر السوشيال ميديا

حبس ديلر ضبط بمخدرات وسلاح في المنوفية

الزراعة: الميكنة فى القطن تخفيض للتكاليف وتوفير للجهد والوقت

رصد 362 مخالفة مرورية متنوعة فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس