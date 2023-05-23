في اليوم الرابع.. غرفة عمليات "أزهرية الإسكندرية" تتابع سير امتحانات الشهادات والقراءات

تواصل منطقة الإسكندرية الأزهرية متابعة امتحانات الشهادات الإبتدائية والاعدادية والتعليم النوعي والقراءات في يومها الرابع، وتابع الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الامتحانات من غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة.

فيما أجرى علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وبرفقته عبد الحكيم قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية، جولة لمتابعة الامتحانات، وقاما بالمرور على المعاهد المجاورة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بسموحة، التابعين لإدارة وسط منها معهد بنين الإسكندرية وبنين سموحة وفتيات سموحة النموذجي، ومعهد سموحة الإبتدائي النموذجي.

وقد شدد كل منهما على الالتزام بقوانين وتعليمات الامتحانات طبقا لما ورد من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مع ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم اليوم في مادتي الرياضيات، والتربية الفنية، وطلاب الشهادة الإعدادية مادتي أصول الدين ورقة أولى، التفسير والحديث، والدراسات الاجتماعية، فيما يؤدي الطلاب المؤهلين إلى الشهادة الاعدادية امتحاناتهم في مادة أصول دين ورقة أولى، بالإضافة إلى التعليم النوعي القراءات بتخصصاته الثلاثة، قسم العالية: الفواصل- والعلوم والصحة، وقسم التجويد: غريب القرآن الكريم -والعلوم والصحة، وقسم التخصص:الأدب والنصوص -وعلوم القرآن الكريم.