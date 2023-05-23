الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

البيض
البيض

شهدت أسعار بيض المائدة تراجع اليوم 23 مايو، حيث تراجعت أسعار البيض بنسبة 20% عن بداية الأزمة، حيث هناك وفرة كبير في أسعار الأعلاف وتراجع قد يصل إلى 25 % مما نتج عنه تراجع في أسعار بيض المائدة وتراجع في أسعار الدواجن.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

ونستعرض في التقرير التالي أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 79.5 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 80 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة  أكتوبر ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 78 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة الصالحية ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

تراجع أسعار كرتونة البيض.. والتجار يكشفون الأسباب

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة البنا جروب ( البني ) 87.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 78.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 85 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 78 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 80 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة شوشة المنيا ( البني ) 88 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة رشاد حمزه ( البني ) 87.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 78.75 جنيها للكرتونة. 

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة كمشيش ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 85 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو  في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 78 جنيها للكرتونة. 

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 23 مايو تراجعت أسعار البيض اسعار الدواجن أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو أسعار الأعلاف أسعار البيض اليوم

الأكثر قراءة

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

قرار جمهوري بتعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017

الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

مذيعة تتهم 3 أطفال بسحل ابنها بطل التايكوندو في ناد شهير بالدقي

بعد طرح "الهندى" بالأسواق.. انخفاض حاد فى أسعار الأرز اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس