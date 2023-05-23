تراجع أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

شهدت أسعار بيض المائدة تراجع اليوم 23 مايو، حيث تراجعت أسعار البيض بنسبة 20% عن بداية الأزمة، حيث هناك وفرة كبير في أسعار الأعلاف وتراجع قد يصل إلى 25 % مما نتج عنه تراجع في أسعار بيض المائدة وتراجع في أسعار الدواجن.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

ونستعرض في التقرير التالي أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 79.5 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 80 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة أكتوبر ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 78 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة الصالحية ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة البنا جروب ( البني ) 87.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 78.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 85 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 78 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 80 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة شوشة المنيا ( البني ) 88 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة رشاد حمزه ( البني ) 87.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 78.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة كمشيش ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 85 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 78 جنيها للكرتونة.