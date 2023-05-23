الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الري: تشكيل لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة

وزير الري
وزير الري

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة إجراءات حصر وصيانة ورفع كفاءة استخدام المعدات التابعة للوزارة.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الإجراءات الجارية لحصر كافة المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات و رفع كفاءة إستخدامها لتعظيم الإستفادة منها في تنفيذ الأعمال الخاصة بالوزارة بالشكل الذى يخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل.

ووجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بعمل تقييم لحالة كافة المعدات بالوزارة، ودراسة سُبل تعظيم الإستفادة منها والتوظيف الجيد لها، ودراسة كافة المعوقات التي تُعيق الإستخدام الأمثل لها ، وحصر احتياجات الجهات المختلفة مع دراسة نقل المعدات بين مختلف الجهات طبقاً لحاجة العمل بكل جهة، مع تشكيل لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة الموجودة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات.

كما وجه بقيام كل جهة بتحديد الإحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وحصر قطع الغيار المتوفرة بمختلف مخازن الوزارة لاستخدامها في أعمال رفع كفاءة المعدات، وقيام كل جهة بمتابعة حالة المعدات التابعة لها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها لكى تتمكن من القيام بوظيفتها الأساسية بالمساهمة في مشروعات الوزارة المختلفة.

وأكد سيادته على أهمية العمل على رفع قدرات الفنيين العاملين بالوزارة القائمين على إستخدام هذه المعدات، بما يُسهم في زيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتياً بقدر الإمكان، مع قيام كل جهة بتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقى المعدات بمختلف المحافظات، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين.

كما وجه الدكتور سويلم بالاستمرار في تحديث التطبيق السابق إعداده بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة والخاص بحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة، وإمداده بالبيانات اللازمة بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

الرى تشكيل لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات معدات الوزارة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات كافة المعدات وس بل تعظيم الإستفادة السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات معدات الوزارة هانى سويلم وزير الموارد المائية هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا

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