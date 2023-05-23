هل يجب إعطاء الأطفال الحلوى مع كل وجبة؟

تجد العديد من الأمهات صعوبة في تناول الأطفال للطعام ورغبتهم في تناول الحلوى طوال اليوم، وهناك أمهات تمنع الأطفال تمامًا من تناول الحلوى وتحتار في ذلك الأمر.

طبيبة التغذية سارة ألموند، قالت في تقرير نشره موقع “ذا صن” البريطاني، إن الأطفال الذين يعانون من الإرضاء سيغيرون عاداتهم الغذائية عندما يكون الطعام تجربة ممتعة لذا من المفترض أن تحرص الأم على أن تكون هذه التجربة بالفعل ممتعة بالنسبة للطفل، مؤكدة أن الاستطلاع الجديد الذي أجرته TUI BLUE أن ثلاثة أرباع الآباء (72%) يقولون إن أطفالهم يأكلون بشكل صعب.

أضافت سارة ألموند “يغير الأطفال عاداتهم الغذائية عندما يكون الطعام تجربة ممتعة ومساعدتهم على استخدام كل حواسهم، حيث لا ينبغي أن يكون الطعام عملاً روتينيًا، كما أن التشجيع المتكرر على التجريب من خلال الاكتشاف واللعب وإشراك الأطفال في اختياراتهم الغذائية هو المفتاح لتوسيع لوحات الألوان الانتقائية".

ولفتت إلى أن إحدى طرق مكافحة ضجيج الأطفال هي السماح لهم بتناول الحلوى مع كل وجبة، مضيفة أنه "في حين أن 41 في المائة من الآباء يستخدمون الحلويات لتشجيع الأكل المغامر، فمن الأفضل جعل الحلوى جزءًا طبيعيًا من كل وجبة بدلاً من جعلها مكافأة للأطفال بعد تنظيف أطباقهم".

وتابعت “عندما يتعلق الأمر بإجراء تغييرات يكون الأطفال على استعداد لتجربة شيء جديد لكنهم غير مستعدين للقيام بذلك بمفردهم، حيث وجدت الدراسة أن أكثر من 1 من كل 5 (21 في المائة) من الأطفال يعتقدون أن صنع الطعام مع والديهم سيشجعهم على تذوق الأطعمة الجديدة مع 17 في المائة على استعداد لتجربة شيء مختلف إذا كان آباؤهم يرتدون زيًا مضحكًا أثناء تقديمه”.

واختتمت “مع ذلك تظل بعض الأطعمة على قائمة المحظور حيث يتم التصويت على الفطر كأفضل خضروات مكروهة من قبل الأطفال يليه براعم بروكسل والبروكلي والأفوكادو، كما يتصدر الجزر والبطاطا والذرة الحلوة قائمة خيارات الخضار المفضلة، تظهر الدراسة أن العطلات العائلية يمكن أن تلهم الأطفال في الواقع لتغيير خياراتهم الغذائية المعتادة، حيث إن أكثر من ثلثي الأطفال الذين شملهم الاستطلاع (68 في المائة) يستمتعون بتجربة المأكولات الجديدة عندما تتاح لهم الفرصة”.