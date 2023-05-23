الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جوارديولا غير سعيد بالتتويج بالبريميرليج (فيديو)

جوارديولا
جوارديولا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان: "فرحة غير مكتملة.. جوارديولا غير سعيد بالتتويج بالبريميرليج".

وتوج بيب جوارديولا بلقب البريميرليج، مع ناديه مانشستر سيتي للمرة الثالثة على التوالي.

لن تكتمل دون التتويج بدوري أبطال أوروبا

وتحدث جوارديولا، عن شعوره بعد هذا اللقب، مؤكدًا أن فرحته بالتتويج غير مكتملة حتى الآن، وأنها لن تكتمل دون التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل السيتي لنهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال، ليضرب موعدًا مع إنتر ميلان الإيطالي، بعدما تخطى ريال مدريد في نصف نهائي البطولة.

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