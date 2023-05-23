جنات تحتفل مع آلاء لاشين بطرح "وكأنك سكر" بحضور فريق عمل الأغنية (صور)

احتفلت النجمة جنات، بإطلاق أحدث أعمالها الغنائية التى تحمل اسم "وكأنك سكر"، حيث حظيت الأغنية بردود أفعال واسعة منذ لحظة طرحها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إقامة الحفل برفقة المنتجة آلاء لاشين بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد.

وحضر الاحتفالية فريق عمل الأغنية الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف، وفريق عمل شركة AH Media Production لـ آلاء لاشين.

وحرصت جنات، على تقديم الشكر لكل فريق عمل الأغنية، الذي بذل مجهودا لخروج الأغنية بهذه الصورة والتقنية، معربة عن سعادتها بالتعاون مع آلاء شاهين، وأنها تتمنى التعاون معها مجددا فى أعمال مستقبليه خاصة أنها من طراز خاص وانها اختارت الأغنية قبل اختيار جنات نفسها، وأنه نادرا أن يختار منتج أغنية دراما قبل اختيار المطربة ولكنها دائما لديها تخطيط مميز.

ومن ناحية أخرى، احتفلت جنات مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل اسمها، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، وسيطرت على الأجواء حالة من البهجة والسعادة التي جمعتها بابنتها.

وطرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد، وتقول كلمات الأغنية: عشقت التفاح علي خدودك يا شفايف الفراولة.. تعبت انتظارك واقولك من فضلك عيد محاولة.. علي كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب أولي.. تصون العشرة يا حبيبي ده حب مش دور طاولة.. كل البيبان المقفولة اديتك مفاتيحها.

ومن قبلها طرحت جنات، أغنية "عارف مين يحبك"، من توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم.

وسبقتها أغنية "رايقة" التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

جنات رفقة فريق عمل "وكأنك سكر"

جنات رفقة فريق عمل "وكأنك سكر"

جنات رفقة فريق عمل "وكأنك سكر"

جنات رفقة فريق عمل "وكأنك سكر"

جنات رفقة فريق عمل "وكأنك سكر"

جنات

جنات رفقة فريق عمل “وكأنك سكر”