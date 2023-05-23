التصريح بدفن 3 طلاب لقوا مصرعهم أثناء السباحة في النيل بالمنوفية

صرحت النيابة العامة بالمنوفية بدفن 3 طلاب لقوا مصرعهم غرقا أثناء استحمامهم بمياه الني، في عزبة الشيخ إبراهيم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بغرق 3 طلاب أثناء الاستحمام في فرع النيل، وفشلت محاولات إنقاذ حياتهم، وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.



بالانتقال الفورى والفحص تبين غرق" م، أ، ش" 12 عاما، "آ، ش، ع" 12 عام، "م، ر، ا" 12 عام، وجرى انتشال الجثامين ونقلهم إلى مستشفى أشمون العام

و بإخطار مدير أمن المنوفية أمر بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.